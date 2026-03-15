Donne imprenditrici | meno imprese più solidità nel Lazio

Nel Lazio, nel cuore dell’Alto Lazio tra le colline del Reatino e della Tuscia, si osserva un fenomeno: il numero di imprese femminili sta diminuendo, ma la loro solidità sembra aumentare. Questo trend riguarda donne che gestiscono attività nelle zone rurali, dove la presenza di nuove attività è più contenuta rispetto al passato, anche se si registra una maggiore stabilità nelle imprese esistenti.

Nel cuore dell’Alto Lazio, tra le colline del Reatino e della Tuscia, si sta disegnando un cambiamento silenzioso ma profondo nel imprenditoriale femminile. Alla data del 31 dicembre 2025, i dati rivelano che sebbene il numero totale di imprese guidate da donne abbia subito una contrazione numerica, la struttura stessa di queste realtà economiche sta subendo una trasformazione qualitativa verso modelli più solidi e strutturati. Mentre a Rieti si contano 3.731 aziende femminili con un’incidenza del 26,2% sul totale regionale, ben al di sopra della media nazionale del 22,3%, e a Viterbo il tasso raggiunge il 27,4%, emerge un quadro in cui la quantità cede il passo alla qualità organizzativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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