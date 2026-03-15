Il Teatro Casanova di Cerreto d’Esi si è tinto di emozione per l’edizione 2026 di " Donna e Lode ", il riconoscimento che premia le figure femminili capaci di trasformare la comunità lontano dai riflettori. Quest’anno il premio è stato consegnato a Lucia Mari e Federica Aquilanti, due donne che, come sottolineato dall’Amministrazione, "rappresentano il volto più autentico della solidarietà e dell’attenzione verso gli altri". Sul palco, in un clima di profonda partecipazione, erano presenti il sindaco David Grillini, l’assessore alla Cultura Daniela Carnevali (ideatrice dell’evento), la vicesindaco Michela Bellomaria e la capogruppo Adele Berionni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Donne e Lode", premio a Lucia Mari

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