Domenica in oggi su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della ventiseiesima puntata del 15 marzo 2026

Oggi su Rai 1 va in onda la ventiseiesima puntata della nuova edizione di Domenica In, la cinquantesima complessiva. La trasmissione si svolge dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e vede la partecipazione di diversi ospiti. La puntata è programmata per domenica 15 marzo 2026 e si inserisce nel palinsesto domenicale della rete.

Ventiseiesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 15 marzo 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della ventiseiesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026. Domenica In: ospiti della ventiseiesima puntata del 15 marzo 2026. Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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