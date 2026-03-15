Uno studio rivela che il dolore alla schiena colpisce sei parrucchieri su dieci nelle Marche, segnalando un problema diffuso tra i professionisti del settore. La condizione rappresenta un disagio frequente tra chi lavora in salone, senza essere considerata un fastidio temporaneo. La questione riguarda un'ampia parte di chi svolge questa professione, mettendo in discussione la loro capacità lavorativa nel tempo.

Il dolore alla schiena che colpisce sei professionisti su dieci del settore acconciatura non è un semplice fastidio passeggero, ma il sintomo di una crisi silenziosa che minaccia la sostenibilità lavorativa dei parrucchieri nelle Marche. Le ricerche indicano che oltre il sessanta per cento di questi lavoratori riferisce problemi lombari e scapolari, causati da anni di posture ripetitive come stare in piedi con le braccia sollevate mentre si usa il phon o ci si china sul cliente. Questa condizione, se ignorata, evolve da una leggera tensione serale a blocchi muscolari invalidanti che impediscono l’attività professionale e comportano perdite economiche dirette per i titolari dei saloni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolore alla schiena: 6 su 10 parrucchieri a rischio

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