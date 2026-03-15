Il 31 marzo i due ex coniugi si incontreranno al Tribunale di Roma per discutere il divorzio, dopo mesi di polemiche e indiscrezioni. La causa riguarda l’assegno di mantenimento, i tradimenti e la villa di famiglia. Entrambi sono attesi in aula per un nuovo confronto davanti al giudice, che dovrà chiarire le questioni ancora aperte.

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi entra in una fase decisiva. Dopo mesi di polemiche, dichiarazioni e indiscrezioni, i due ex coniugi si ritroveranno il 31 marzo al Tribunale di Roma per un nuovo confronto davanti al giudice. La separazione tra l’ex capitano della AS Roma e la conduttrice televisiva continua però a essere segnata da diversi punti di scontro. Non si tratta solo di formalizzare il divorzio: restano infatti aperte questioni delicate che riguardano il mantenimento dei figli, le responsabilità per la fine del matrimonio e la gestione della villa di famiglia all’Eur. Tutti nodi che potrebbero richiedere nuovi incontri in tribunale prima di arrivare a una soluzione definitiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Divorzio Totti-Blasi, resa dei conti il 31 marzo: assegno, tradimenti e la villa nel mirino

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