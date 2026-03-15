Disturbi dell' alimentazione casi stabili nel modenese Ma aumenta la gravità dei pazienti

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria e l’Azienda USL di Modena partecipano alla Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, che si tiene domenica 15 marzo, per sensibilizzare sui Disturbi della Nutrizione e Alimentazione. I casi nel modenese rimangono stabili, ma si registra un aumento della gravità dei pazienti coinvolti. La giornata mira a mettere in luce l’importanza di riconoscere e affrontare questi disturbi.

In provincia attivo un percorso specifico che impegna Azienda USL di Modena e Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, su quattro livelli di cura. Modena aderisce alla Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla Dopo l’aumento di casi negli anni della pandemia di Covid-19, dal 2023 si assiste ad una stabilizzazione degli accessi al PDTA che ha portato nel 2025 (tra nuovi accessi e pazienti già seguiti) a 302 ragazzi e ragazze, sostanzialmente stabili rispetto al 2024. La maggior parte di loro ha un’età compresa tra 18 e 30 anni, a seguire ci sono adolescenti tra i 12 e 17 anni. A fronte di un assestamento della richiesta, si registra però un aumento di casi gravi perché il disturbo alimentare è legato ad altre patologie psichiatriche quali ansia e depressione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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