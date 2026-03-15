Disturbi alimentari in Italia | oltre 3 milioni di persone colpite casi sempre più precoci

In Italia più di tre milioni di persone soffrono di disturbi del comportamento alimentare, un fenomeno che colpisce adulti e bambini. Circa il 30% di queste persone ha meno di 14 anni, segnalando una preoccupante diffusione tra i più giovani. I dati mostrano che i casi di DCA sono in crescita e coinvolgono anche i bambini, rendendo questa una problematica sempre più diffusa nel paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un fenomeno diffuso che coinvolge anche i bambini. In Italia oltre 3 milioni di persone soffrono di disturbi del comportamento alimentare (DCA), e tra queste circa il 30% ha meno di 14 anni. L’esordio di queste patologie può avvenire già intorno agli 8 anni, un dato che preoccupa gli specialisti. I primi segnali spesso passano inosservati oppure vengono sottovalutati. Isolamento sociale, sbalzi d’umore, cambiamenti nelle abitudini alimentari o nel comportamento possono essere indicatori importanti, ma molte volte non vengono riconosciuti in tempo. Quando ciò accade, la malattia tende a evolvere e diventare più complessa da trattare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Disturbi alimentari in Italia: oltre 3 milioni di persone colpite, casi sempre più precoci Articoli correlati Leggi anche: “Sui social erano perfette, io ero l’opposto”: a Torino disturbi alimentari sempre più precoci, casi già a 10-11 anni Settimana Lilla: disturbi alimentari sempre più precoci, imparare a leggere i campanelli d’allarmeIn occasione della Settimana Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), si riaccende... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Disturbi alimentari Temi più discussi: Disturbi alimentari per 3 milioni di italiani, esordi già a 8 anni; Disturbi alimentari tra bambini e adolescenti in crescita in Italia: +35% con esordio sempre più precoce; Disturbi alimentari, Iss: al via il primo progetto nazionale per stimarne la diffusione in Italia; Giornata del fiocchetto lilla per i disturbi alimentari, sempre più bambini e maschi coinvolti. I disturbi alimentari sono in crescita: sempre più casi già a 8 anniLe patologie alimentari colpiscono oltre 3 milioni di italiani e arrivano in tenera età. Lo psichiatra Mendolicchio: «È un problema legato anche ... avvenire.it Disturbi alimentari per 3 milioni di italiani, esordio già a 8 anniSocietà italiana di pediatria: Disturbi non sono solo femminili. Nei ragazzi segnali diversi e diagnosi più tardive ... rainews.it Disturbi alimentari, sos tra i giovani: se il corpo è trappola #disturbialimentari x.com Non esiste un unico modo per guarire dai disturbi alimentari. Non esiste un percorso uguale per tutti. Esiste il proprio percorso. Aurora Caporossi aveva 16 anni quando si è ammalata di anoressia nervosa. All’inizio non sapeva cosa le stesse succedendo: no facebook