Disturbi alimentari a Parma e provincia | casi triplicati dal 2019 al 2024

Da parmatoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma e nella sua provincia, i casi di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono aumentati significativamente tra il 2019 e il 2024, con un incremento che ha portato il numero complessivo a triplicare rispetto ai dati di cinque anni fa. Sono state osservate variazioni numeriche importanti che segnalano un cambiamento rilevante nel quadro dei disturbi alimentari nel territorio.

Il territorio di Parma e provincia ha visto un aumento preoccupante dei casi di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna) tra il 2019 e il 2024, arrivando a triplicare rispetto ai dati iniziali. La tendenza emerge dai dati dei servizi sanitari locali e dalle associazioni di supporto, che segnalano una crescita costante soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. I disturbi più diffusi includono anoressia, bulimia e binge eating, con ripercussioni importanti sia sulla salute fisica sia su quella psicologica. Gli esperti indicano tra le cause principali fattori psicologici, sociali e culturali: la pressione sociale sull’aspetto fisico, l’influenza dei social media, lo stress scolastico e familiare contribuiscono in maniera significativa al diffondersi del fenomeno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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