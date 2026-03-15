Distacco di materiale roccioso in via Taceno a Bellano | intervengono i vigili del fuoco

Domenica pomeriggio a Bellano, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Taceno a causa del distacco di un pezzo di roccia dalla parete del costone. L’intervento ha riguardato la verifica della stabilità dell’area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La zona è stata messa in sicurezza dai pompieri.

Il cedimento di un pezzo di costa rocciosa ha richiesto una verifica dell’area per garantire la sicurezza della viabilità e delle case vicine. Non si segnalano persone coinvolte Intervento dei vigili del fuoco domenica pomeriggio a Bellano, in via Taceno, a causa del distacco di un pezzo di costa rocciosa che ha richiesto una verifica di sicurezza dell’area. Considerata la natura del dissesto, è stato richiesto anche l’intervento di un geologo, incaricato di effettuare le verifiche tecniche sulla stabilità del versante e di valutare eventuali ulteriori rischi di distacco. Le operazioni si sono concentrate sul controllo dell’area e sulla verifica delle condizioni della parete rocciosa per garantire la sicurezza della viabilità e delle abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Auto a fuoco genera il panico tra i cittadini. Intervengono i vigili del fuocoFABRIANO – I Vigili del Fuoco di Fabriano sono intervenuti ieri sera, giovedì 8 gennaio, alle 20,30 circa a Borgo Tufico, per l’incendio di... A fuoco un cassonetto: intervengono i vigili del fuocoUn cassonetto della spazzatura è andato a fuoco questa sera in via Canevari, a Rivarolo. Tutti gli aggiornamenti su Distacco di materiale roccioso in via... Temi più discussi: Frana sulla Statale 36, Snider: Fondamentale avere viabilità alternativa; Dopo la frana a Somaggia riapre la Statale 36; Cassano, nuovo crollo dalla Pietra del Castello: masso si stacca e colpisce uno scooter · LaC News24; Cassano, crolli dalla Pietra del Castello: evacuate alcune famiglie. Otto persone fuori casa. Distacco di materiale roccioso in via Taceno a Bellano: intervengono i Vigili del FuocoIl distacco di un pezzo di costa rocciosa ha richiesto una verifica dell’area per garantire la sicurezza della viabilità e delle abitazioni vicine. Non si segnalano persone coinvolte ... leccotoday.it BELLANO. DISTACCO DI ROCCIA IN VIA TACENO: AL LAVORO I VIGILI DEL FUOCOBELLANO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio a Bellano, in via Taceno, a causa del distacco di un pezzo di costa rocciosa che ha richiesto una verifica di sicurezza dell’area. valsassinanews.com Tre punti vitali. Tre punti che ci permetteranno dopo le partite di Udine e di Como di mantenere un distacco di almeno sette punti dalla quinta. Tre punti che ci permettono di tenerci quel triangolino tricolore sulla maglia almeno un altro po’. ML98 facebook Stella: “Mercedes irraggiungibile, Ferrari più avanti in gara. Ridurre il distacco è una sfida” #F1 #Formula1 #ChineseGP x.com