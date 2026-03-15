Distacco di materiale roccioso in via Taceno a Bellano | intervengono i vigili del fuoco

Da leccotoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio a Bellano, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Taceno a causa del distacco di un pezzo di roccia dalla parete del costone. L’intervento ha riguardato la verifica della stabilità dell’area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La zona è stata messa in sicurezza dai pompieri.

Il cedimento di un pezzo di costa rocciosa ha richiesto una verifica dell’area per garantire la sicurezza della viabilità e delle case vicine. Non si segnalano persone coinvolte Intervento dei vigili del fuoco domenica pomeriggio a Bellano, in via Taceno, a causa del distacco di un pezzo di costa rocciosa che ha richiesto una verifica di sicurezza dell’area. Considerata la natura del dissesto, è stato richiesto anche l’intervento di un geologo, incaricato di effettuare le verifiche tecniche sulla stabilità del versante e di valutare eventuali ulteriori rischi di distacco. Le operazioni si sono concentrate sul controllo dell’area e sulla verifica delle condizioni della parete rocciosa per garantire la sicurezza della viabilità e delle abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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