Diramazione Roma Sud chiusure per la stazione di San Cesareo Info giorni e alternative

Dal 18 al 20 marzo, la stazione di San Cesareo sarà temporaneamente chiusa a causa dei lavori su alcuni cavalcavi della diramazione Roma Sud. La chiusura si svolgerà in questi giorni, con informazioni sulle alternative disponibili e i dettagli relativi alle chiusure comunicati alle autorità competenti. La circolazione sarà influenzata durante il periodo di intervento.

Iniziano i lavori su alcuni cavalcavia della diramazione Roma sud, e per questo dal 18 al 20 marzo ci saranno alcune chiusure temporanee per la stazione di San Cesareo. Come informa Anas, la prima chiusura sarà dalle 22 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19 marzo, in entrata verso la A1 Milano. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Viabilita’: su diramazione Roma sud, chiusure notturne tratto San Cesareo-Allacciamento A1Teatro del Lido: domenica 8 marzo appuntamento per bambine e bambini con “Martina Testadura”, dallo storico racconto di Gianni Rodari Chiusura della... Chiusure sulla Diramazione Roma Sud: stop al traffico tra San Cesareo e l'A1. Tutte le informazioniIl provvedimento, necessario per consentire lavori sulla tratta, interesserà il segmento dal km 5 al km 0 in direzione A1 Attenzione per chi viaggia... Contenuti e approfondimenti su Diramazione Roma Sud Temi più discussi: A24, chiusura allacciamento con A1 per lavori: date, orario e percorso alternativo; A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4 TORINO-TRIESTE; Viabilità, chiusura notturna del casello di San Cesareo sulla Diramazione Roma Sud; San Cesareo, chiusura notturna del casello autostradale dalle 22 di oggi. D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SUL G.R.A.D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: REGOLARMENTE APERTA L'IMMISSIONE SUL G.R.A. Roma, 4 marzo 2026 - Sono terminati in anticipo, rispetto al programma, i lavori da ... trasporti-italia.com Viabilità: su D19 diramazione Roma sud chiusa per una notte uscita stazione di San CesareoSulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 10 alle 5:00 ... agenzianova.com VIABILITA', CHIUSURA CASELLO AUTOSTRADALE DI SAN CESAREO Autostrade per l'Italia informa della chiusura dello svincolo di San Cesareo in uscita per chi proviene da G.R.A. sulla D19 - DIRAMAZIONE ROMA SUD dalle ore 22:00 del giorno 10/03/ facebook