Dieta e cervello i cibi che aiutano la mente a rimanere giovane

Studi recenti hanno mostrato come alcuni alimenti possano influenzare le funzioni cerebrali, aiutando a mantenere la mente attiva e giovane nel tempo. Ricercatori hanno individuato cibi che favoriscono la salute cerebrale e altri che, invece, possono contribuire a rallentare le capacità cognitive. La relazione tra dieta e funzionamento della mente continua a essere oggetto di interesse nel campo della nutrizione.

(Adnkronos) – Cibi che mantengono il cervello 'giovane' e alimenti che rallentano le funzioni cognitive. Il rapporto tra dieta e attività cerebrale è al centro di numerosi studi. Uno dei più recenti è quello condotto School of Health and Human Sciences della South Dakota State University, negli Stati Uniti, e pubblicato su Nutrients. La ricerca,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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