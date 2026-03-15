Diesel e benzina cosa vuole fare il governo | il precedente del 2022 da non ripetere e l' ipotesi di bonus mirati

Il governo sembra allontanarsi dall’idea di intervenire con riduzioni sulle accise dei carburanti, come aveva fatto nel 2022. Attualmente si valutano bonus mirati, ma nessuna decisione definitiva è stata annunciata. La questione dei prezzi di diesel e benzina continua a essere al centro del dibattito politico, anche se non ci sono novità concrete in merito alle misure di intervento.

Uno sconto generalizzato per ora è escluso (troppo costoso) così come l'attivazione dell'accisa mobile. Intanto il gasolio in modalità self è arrivato a 2.065 euro al litro. Una via d'uscita alla crisi potrebbe arrivare manu militari È sempre più lontana l'ipotesi di un deciso intervento sulle accise per contenere gli aumenti sui carburanti. Allo studio del governo ci sarebbero invece interventi più mirati a sostegno di famiglie con redditi bassi e autotrasportatori. L'ipotesi dunque è quella di ridurre sì le accise, ma solo per determinate categorie o in alternativa ricorrere al meccanismo del credito... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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