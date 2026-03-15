Diesel e benzina cosa vuole fare il governo | il precedente del 2022 da non ripetere e l' ipotesi di bonus mirati

Da trentotoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo sembra allontanarsi dall’idea di intervenire con riduzioni sulle accise dei carburanti, come aveva fatto nel 2022. Attualmente si valutano bonus mirati, ma nessuna decisione definitiva è stata annunciata. La questione dei prezzi di diesel e benzina continua a essere al centro del dibattito politico, anche se non ci sono novità concrete in merito alle misure di intervento.

Uno sconto generalizzato per ora è escluso (troppo costoso) così come l'attivazione dell'accisa mobile. Intanto il gasolio in modalità self è arrivato a 2.065 euro al litro. Una via d'uscita alla crisi potrebbe arrivare manu militari È sempre più lontana l'ipotesi di un deciso intervento sulle accise per contenere gli aumenti sui carburanti. Allo studio del governo ci sarebbero invece interventi più mirati a sostegno di famiglie con redditi bassi e autotrasportatori. L'ipotesi dunque è quella di ridurre sì le accise, ma solo per determinate categorie o in alternativa ricorrere al meccanismo del credito... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Tutto quello che riguarda Diesel e benzina cosa vuole fare il...

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