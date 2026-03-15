A Ravenna, un aumento di 19 euro nel costo di un pieno di diesel e di oltre 10 euro per la benzina evidenzia il forte incremento dei prezzi dei carburanti. La crisi in Iran ha influenzato il mercato, portando a questa significativa variazione. I consumatori si trovano ad affrontare un rincaro che si riflette sui costi quotidiani.

Un aumento di 19 euro per un pieno di diesel e oltre 10 euro in più per la benzina segna il punto di svolta nella crisi dei carburanti a Ravenna. Questa impennata, avvenuta nell’arco di quarantacinque giorni, riflette direttamente le tensioni internazionali legate al conflitto in Iran che hanno destabilizzato i mercati energetici globali. I dati concreti mostrano come la provincia di Ravenna si posizioni in una fascia intermedia: leggermente più economica della media regionale dell’Emilia-Romagna ma più cara rispetto alla media nazionale. La presenza strategica di distributori indipendenti lungo la statale Adriatica e nelle zone portuali mantiene i prezzi provinciali sotto quelli regionali, offrendo un margine di risparmio cruciale per gli automobilisti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diesel: +19€ al pieno. La crisi in Iran colpisce Ravenna

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