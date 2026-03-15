Dice La guerra è vinta ma poi chiede l' aiuto di Cina e altre potenze | tutti i segnali contraddittori di Trump e la condanna della Chiesa Usa

Trump ha dichiarato che la guerra è vinta, ma successivamente ha chiesto aiuto a Cina e altre potenze mondiali. Sono stati segnalati segnali contrastanti, tra dichiarazioni di vittoria e richieste di supporto internazionale. Nel frattempo, sono state adottate leggi d'emergenza e appelli rivolti a leader stranieri. La situazione politica e diplomatica si mantiene complessa e in continua evoluzione.

La disinvoltura con cui Donald Trump ha fatto per anni affermazioni contraddittorie, giocando coi «fatti alternativi» — sortite che facevano scuotere la testa alle cancellerie di mezzo mondo suscitando commenti prima sorpresi, poi sarcastici — ora, in tempo di guerra, diventa materia di sconcerto e allarme per molte capitali: quelle dei Paesi chiamati dal presidente americano a mandare unità militari a difendere dagli iraniani la navigazione nello stretto di Hormuz («Gli Stati Uniti d’America hanno sconfitto e decimato l’Iran ma i Paesi del mondo che ricevono petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz devono occuparsi di quel... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dice «La guerra è vinta» ma poi chiede l'aiuto di Cina e altre potenze: tutti i segnali contraddittori di Trump (e la condanna della Chiesa Usa) Articoli correlati La trattativa Usa-Iran riparte in Oman tra minacce e segnali contraddittori Pezeshkian parla di passi avanti, ma le nuove sanzioni americane e la ricostruzione dell’arsenale missilistico di Teheran rendono improbabile una... Guerra con l’Iran, lo scontro tra potenze dietro l’attacco di Trump: il ruolo di Cina e RussiaL’attacco degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran ha aperto una delle crisi geopolitiche più delicate degli ultimi anni, con effetti immediati... Altri aggiornamenti su Dice La guerra è vinta ma poi chiede... Temi più discussi: Meloni: L'Italia in Iran non è in guerra e non intende entrarci; Cupich: discutibile attaccare un Paese sovrano se non esiste una minaccia immediata; Lo spettro della guerra e il riarmo che premia gli Usa; Guerra Iran, il Papa: La Chiesa pronta a collaborare con tutti per la pace. Dice «La guerra è vinta» ma poi chiede l'aiuto di Cina e altre potenze: tutti i segnali contraddittori di Trump (e la condanna della Chiesa USA)L'appello alla Cina e le leggi d'emergenza: la guerra si allunga? Il segnale politico a Xi Jinping: coinvolgerlo nell’azione di «pulizia dei mari» ... msn.com Video Usa sulla guerra in Iran, il car. americano Blase Cupich (vicino al Papa) contro la Casa Bianca: «È disgustoso»Il cardinale è tra gli esponenti più autorevoli della Chiesa negli Usa, vicino a Leone XIV e arcivescovo di Chicago. Il suo «appello alla coscienza» rappresenta la più dura e amara delle critiche a Tr ... msn.com Dice «La guerra è vinta» ma poi chiede l'aiuto di Cina e altre potenze: tutti i segnali contraddittori di Trump (e la condanna della Chiesa Usa) x.com Un vescovo statunitense è finito al centro di un’inchiesta dopo essere stato accusato di aver utilizzato donazioni della chiesa per spese personali durante alcuni viaggi in Messico. Il caso ha attirato grande attenzione mediatica per il presunto uso improprio dei facebook