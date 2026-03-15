Dice La guerra è vinta ma poi chiede l' aiuto di Cina e altre potenze | tutti i segnali contraddittori di Trump e la condanna della Chiesa Usa

Da xml2.corriere.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump ha dichiarato che la guerra è vinta, ma successivamente ha chiesto aiuto a Cina e altre potenze mondiali. Sono stati segnalati segnali contrastanti, tra dichiarazioni di vittoria e richieste di supporto internazionale. Nel frattempo, sono state adottate leggi d'emergenza e appelli rivolti a leader stranieri. La situazione politica e diplomatica si mantiene complessa e in continua evoluzione.

La disinvoltura con cui Donald Trump ha fatto per anni affermazioni contraddittorie, giocando coi «fatti alternativi» — sortite che facevano scuotere la testa alle cancellerie di mezzo mondo suscitando commenti prima sorpresi, poi sarcastici — ora, in tempo di guerra, diventa materia di sconcerto e allarme per molte capitali: quelle dei Paesi chiamati dal presidente americano a mandare unità militari a difendere dagli iraniani la navigazione nello stretto di Hormuz («Gli Stati Uniti d’America hanno sconfitto e decimato l’Iran ma i Paesi del mondo che ricevono petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz devono occuparsi di quel... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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