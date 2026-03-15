Nel centrodestra monzese si svolge un intenso confronto tra i membri del partito, che cercano di individuare il candidato ideale per le prossime elezioni. La proposta di ricandidare Romeo è ormai tramontata, mentre il dibattito si concentra su altri nomi ancora in fase di valutazione. Le riunioni e le telefonate tra i dirigenti locali e regionali continuano a mantenere vivo il confronto.

Se nel centrosinistra la ricandidatura di Paolo Pilotto è ormai cosa fatta, nel centrodestra monzese il clima è diverso: più fluido, più incerto, attraversato da un fitto toto-nomi che anima riunioni e telefonate tra dirigenti locali e regionali. La coalizione c’è, solida sulla carta e composta dalle quattro forze che la rappresentano anche a livello nazionale - Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati - ma il nome del candidato sindaco per le amministrative del 2027 resta ancora da individuare. Per qualche settimana un nome aveva fatto vibrare gli entusiasmi: quello di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e leader del partito in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dibattito nel centrodestra. A caccia dell’uomo giusto. Sfumata l’ipotesi Romeo

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