Durante un incontro a Milano, Antonio Di Pietro, ex magistrato, ha espresso il suo sostegno alla riforma della giustizia proposta dal partito Fratelli d’Italia, affermando che la riforma è necessaria e sottolineando di non essere disposto a scendere a compromessi. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione sui contenuti della proposta e sulla sua posizione rispetto alle modifiche in discussione.

Antonio Di Pietro, ex magistrato e, ha espresso il suo sostegno alla riforma della giustizia proposta dal partito Fratelli d’Italia durante un incontro a Milano. Con quasi 75 anni alle spalle, l’ex procuratore di Palermo ha scelto di parlare con schiettezza, dichiarando di non dover più compiacere nessuno per difendere la propria integrità morale. Nel suo nuovo libro appena pubblicato, l’autore sostiene che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri sia necessaria per garantire l’indipendenza della magistratura dalle correnti interne. L’incontro si è tenuto al teatro Franco Parenti in Lombardia, dove Di Pietro è apparso su maxi schermi per spiegare perché la riforma va approvata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Di Pietro: “Non lecco chiappe, la riforma è necessaria

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#inaltreparole La campagna di Antonio Di Pietro per il Sì, il servizio di Giovanna Botteri x.com