L’attaccante ex Juventus ha messo in mostra la sua abilità durante la partita in Argentina, guidando il Rosario alla vittoria. Fin dall’inizio ha mostrato la sua presenza in campo, contribuendo attivamente con azioni offensive e segnature decisive. La partita si è conclusa con il suo nome tra i protagonisti e il risultato finale in favore della squadra locale.

Di Maria show in Argentina. L’ex Juventus è ancora una volta decisivo trascinando il Rosario. Una prestazione di assoluto livello per il Fideo. Il calcio argentino si inchina ancora una volta davanti alla classe senza tempo di Di Maria. In un match che sembrava stregato per il Rosario Central contro il Banfield, è bastata la presenza del “Fideo” per cambiare totalmente l’inerzia della sfida. Dopo aver saltato l’ultima gara per un fastidioso sovraccarico muscolare all’adduttore sinistro, il fuoriclasse è tornato a calcare il prato verde, dimostrando che il talento non conosce carta d’identità. La partita era iniziata in salita per le “Canallas”, chiudendo il primo tempo in svantaggio e mostrando evidenti difficoltà nel trovare varchi nella difesa avversaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Maria show in Argentina, l’ex Juve trascina subito il Rosario: i dettagli dell’ultima partita

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