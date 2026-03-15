Detenzione finalizzata allo spaccio di droga | arrestato pregiudicato

La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato un uomo di 50 anni, noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga finalizzata allo spaccio. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti in possesso del pregiudicato. L’uomo è stato portato in commissariato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato un pregiudicato 50enne per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. In particolare, nella giornata di ieri 14 corrente, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, a seguito di accertamenti che hanno permesso di appurare che un 50enne di Monteforte Irpino (AV), detenuto agli arresti domiciliari per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, era solito allontanarsi dal proprio domicilio imposto, hanno proceduto in esecuzione di ordinanza di aggravamento della misura custodiale emessa dalla Corte di Appello di Napoli a catturare lo stesso che è stato associato presso la Casa Circondariale di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Detenzione finalizzata allo spaccio di droga: arrestato pregiudicato Articoli correlati Droga, arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccioLa notte scorsa i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un’operazione di controllo del territorio finalizzata a... Un laboratorio per lo spaccio di droga in casa di un pregiudicato ad Arezzo, arrestato 35enneUn arresto e di un ingente sequestro di cocaina: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Arezzo. Bazar di droga in casa: arrestato a Milano Aggiornamenti e notizie su Detenzione finalizzata Temi più discussi: Spaccio di cocaina nel centro di Fasano, un arresto; Cercavano armi, trovano mezzo chilo di droga: blitz a Molfetta, arrestato un 38enne; Fermato al Pionta con ovuli di cocaina ed eroina nascosti in bocca; Piombino (LI) - Blitz all’alba della Polizia di Stato: arrestato pluripregiudicato con cocaina e contanti. Cefalù (PA), contrasto allo spaccio di droga: pusher quarantatreenne arrestato dai carabinieriNella perquisizione domiciliare, presso l'abitazione dell'indagato, rinvenuti all’interno di una scatola, nascosta sotto un mobile della cucina, 50 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish, materiale ... ilsicilia.it Operazione Last minute a Crotone, smantellata organizzazione dedita allo spaccio di drogaUna organizzazione dedita alla detenzione e allo spaccio di cocaina, marijuana e hashish: è quella che, secondo l’accusa, è stata smantellata stamani dalla Polizia con l’operazione Last minute che h ... giornaledicalabria.it Chiuso il cerchio su un'associazione a delinquere finalizzata all’importazione, al trasporto, alla detenzione, alla commercializzazione, alla cessione, di ingenti quantitativi di droga facebook Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato a Crotone: 14 le persone di Isola di Capo Rizzuto colpite da misura cautelare. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di cocaina, marijuana e hashis x.com