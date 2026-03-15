Destinazione matrimonio Sempre più stranieri si sposano a casa nostra

Sempre più stranieri scelgono di sposarsi nel nostro paese, preferendo location suggestive come ville tra gli ulivi e i cipressi, spesso prenotate con largo anticipo. I wedding planner lavorano principalmente con clienti provenienti da oltre confine, mentre gli sposi italiani rappresentano una minoranza. Gli ospiti giungono da città lontane come New York e Sydney, creando un flusso costante di celebrazioni all’estero.

Sono sempre più rari gli sposi ’locali’. Cuori colmi e tasche.vuote. Ville prenotate con due anni di anticipo, wedding planner che lavorano quasi esclusivamente con clienti stranieri, ospiti che arrivano da New York o Sydney per celebrare il matrimonio da sogno tra ulivi e cipressi. Eppure, proprio qui dove il settore continua a crescere, per molte coppie del territorio convolare a nozze e festeggiare con amici e parenti è diventato un lusso. Un’esperienza esageratamente costosa, spesso fuori dalla portata. Il paradosso del wedding tourism si vede bene anche tra le colline della Valdelsa Empolese: se il mercato vola, è sempre più grazie agli stranieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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