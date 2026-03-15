Derby salvezza | Life365eu crolla 1-3 a Riccione

La squadra di Forlì, Life365.eu, ha perso 3-1 contro la Lasersoft Riccione nel derby salvezza giocato a Riccione. La partita si è conclusa con i set 25-22, 26-24, 20-25 e 25-21, evidenziando un incontro combattuto tra le due formazioni. La sfida ha visto le squadre affrontarsi con impegno, portando a una vittoria che rafforza la posizione di Riccione in classifica.

La Life365.eu di Forlì ha subito una sconfitta per 3-1 contro la Lasersoft Riccione nel fondamentale derby salvezza disputato a Riccione, con un punteggio finale di 25-22; 26-24; 20-25; 25-21. Questa disfatta, unita alla vittoria di Cesena su Modena per 0-3, ha lasciato la formazione forlivese in solitaria al terzultimo posto in classifica. Il primo set è iniziato con un avvio positivo per le ospiti, che grazie al muro di Perletti si sono portate avanti sul 9-12, ma Riccione ha saputo recuperare e vincere il parziale. Nel secondo parziale, le padrone di casa hanno dominato con tre muri consecutivi all’inizio, portando il risultato sul 26-24 dopo un lunghissimo scambio finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby salvezza: Life365.eu crolla 1-3 a Riccione Articoli correlati La Life365.eu a caccia del tris sul campo di RiccioneLa formazione rivierasca, infatti, occupa al momento il terzultimo posto in classifica a quota 19 punti, appena due in meno della Libertas che la... Leggi anche: Pallavolo, cade la Life365.eu a Riccione: forlivesi sconfitte con un secco 3-1 Tutti gli aggiornamenti su Derby salvezza Temi più discussi: La Life365.eu cade nel derby salvezza: Riccione vince 3-1; Pallavolo, cade la Life365.eu a Riccione: forlivesi sconfitte con un secco 3-1; Importante derby contro Cesena per la Life365.eu; Life365.eu, si sente la cura Focchi: Ma ci sarà da lottare fino in fondo. La Life365.eu cade nel derby salvezza: Riccione vince 3-1La Lasersoft si impone in quattro set. Con la vittoria di Cesena a Modena la Libertas scivola al terzultimo posto in classifica ... forli24ore.it Derby salvezza al PalaCosta: Life365.eu sfida Teodora per la permanenza in B1Quattro finali e una rimonta per riscrivere in 28 giorni il destino di una stagione tortuosa. È la sfida che attende la Life365.eu, impegnata oggi (ore 17) al ‘PalaCosta’ di Ravenna contro la Teodora ... ilrestodelcarlino.it Torna in campo la serie D con il delicato scontro salvezza del Breno contro il Caldiero. Nella giornata del calcio locale anche il derby Bienno - Sellero. facebook DILETTANTI: chance salvezza per il Salso, derby a Carignano e Langhirano x.com