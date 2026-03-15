Il derby tra Innocenti Costruzioni Follonica e Cp Grosseto si è concluso con un punteggio di 9-8, in una partita caratterizzata da 28 falli e 6 rigori. La sfida, durata oltre il tempo normale, si è svolta in un clima teso e intenso, con continui momenti di pressione e numerosi interventi fallosi da entrambe le squadre. La partita ha visto un grande numero di occasioni e di decisioni arbitrali.

Lo scontro infinito della Maremma. Il derby tra Innocenti Costruzioni Follonica e Cp Grosseto si è trasformato in una vera maratona calcistica, conclusasi con il punteggio finale di 9 a 8 per la squadra del golfo. La partita, disputata al Capannino, ha registrato un totale di diciassette reti, sei rigori e ventotto falli commessi dalle due formazioni. L’atmosfera nelle tribune era carica di emozioni, mentre in pista si sono susseguiti tre cartellini blu e due espulsioni dirette. Il risultato finale premia l’Innocenti Costruzioni Follonica che ha superato il Cp Grosseto in uno scontro fisico e tecnico senza precedenti nella storia recente dello hockey locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby Maremma: 9-8, 28 falli e 6 rigori in un inferno

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