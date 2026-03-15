Recentemente si è diffusa la notizia che un cambiamento nel modo di usare le mani può indicare l’insorgenza di demenza, in particolare della malattia di Alzheimer. Questa scoperta riguarda pazienti che mostrano difficoltà o alterazioni nei movimenti e nelle gestualità quotidiane. Sono sempre più spesso le famiglie a confrontarsi con queste situazioni, cercando di individuare i primi segnali della condizione.

Alcuni dei sintomi della malattia di Alzheimer, la più comune forma di demenza, sono molto noti. A sempre più famiglie capita di essere alle prese con sintomi e tutela di un proprio caro affetto da demenza, ma riconoscerne i segni può diventare molto importante. Uno, in particolare, è oggetto di un approfondimento realizzato dall’ Alzheimer Society britannica, e consiste in particolari comportamenti con le mani. Demenza e sintomo di allarme nelle mani. Un potenziale segnale di allarme, peraltro indicante una fase avanzata della malattia di Alzheimer, viene individuato nei movimenti delle mani. Mani che si torturano, o che sono dedite a movimenti ripetitivi, come tirarsi i vestiti o esprimere irrequietezza attraverso queste estremità possono essere un sintomo importante di demenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Demenza, un sintomo proveniente dalle mani potrebbe segnalare la malattia

Articoli correlati

Si innamora del suono degli Spitfire, aerei da guerra d’epoca: “È un sintomo di demenza”. Il caso clinicoUn team di ricerca internazionale ha esaminato il curioso caso clinico di un uomo di 68 anni, che all'improvviso si è perdutamente innamorato del...

I calcoli renali potrebbero essere il sintomo di una malattia rara: come riconoscere la PH1L'iperossaluria primitiva di tipo 1 (o più semplicemente PH1) è una malattia genetica rara che in Europa colpisce 1 bambino ogni 120.

ECCO I SEGNALI DI ALLARME DI DEMENZA E DI ALZHEIMER!

Aggiornamenti e notizie su Demenza un sintomo proveniente dalle...

Demenza: diagnosi precoce nelle donne con un testUn semplice esame del sangue alla ricerca di una proteina potrebbe anticipare di molto le diagnosi di demenza nelle donne ... focustech.it

Quali sono i sintomi di una demenza?Quali sono i sintomi di una demenza? Includono difficoltà di memoria, problemi nel linguaggio e perdita dell'orientamento. microbiologiaitalia.it