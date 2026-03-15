De Luca inseguito e minacciato denuncia | Non mi intimidiscono Il suo post

A Barcellona Pozzo di Gotto, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha pubblicato un video sui social in cui denuncia di essere stato inseguito e minacciato. L’episodio si è verificato recentemente e De Luca ha affermato di non lasciarsi intimidire. Nessun dettaglio ulteriore sulle persone coinvolte o sulle circostanze dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto. Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha denunciato pubblicamente un episodio di intimidazione avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto, raccontando quanto accaduto attraverso un video pubblicato sui social. Secondo quanto riferito dallo stesso De Luca, lui e il suo staff sarebbero stati inseguiti da un’auto con a bordo quattro persone mentre si trovavano nella cittadina del Messinese. “Inseguiti fino all’ingresso dell’autostrada”. Nel suo racconto, De Luca afferma che una Mercedes con quattro individui avrebbe iniziato a inseguirli, accompagnando l’azione con insulti e frasi offensive rivolte direttamente a lui. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - De Luca inseguito e minacciato, denuncia: “Non mi intimidiscono”. Il suo post Articoli correlati “Mi hanno detto di suicidarmi, mi hanno minacciato”, lo sciatore freestyle Kenworthy denuncia odio social dopo un suo post contro l’ICELo sciatore freestyle britannico Gus Kenworthy ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte e messaggi d’odio dopo aver pubblicato sui social un... La denuncia dell’assessore Luca Blasi: “Fascisti mi hanno minacciato a casa”L'assessore alla Cultura del III Municipio di Roma Luca Blasi ha denunciato un episodio di minacce. Altri aggiornamenti su Luca inseguito Temi più discussi: Le ruba la borsetta durante l'aperitivo: ladro inseguito tra la folla e bloccato; Tenta di rapire un bambino dall'auto parcheggiata al supermercato a Latina, inseguito dal papà e arrestato; TIRRENO-ADRIATICO. VALGREN VINCE LA TAPPA DEI MURI PESARESI, DEL TORO TORNA IN AZZURRO; Ladri in casa messi in fuga dall'allarme, poi l'inseguimento a tutta velocità sulla Feltrina: caos in città, presi due stranieri. Laura Castelli: Cateno De Luca inseguito e minacciato a Barcellona. Solidarietà di Galvagno«A meno di 24 ore dalle parole forti pronunciate a Milazzo da Cateno De Luca contro comportamenti mafiosi, sono arrivate minacce dirette nei suoi confronti a ... messina.gazzettadelsud.it Barcellona Pozzo di Gotto, Castelli (ScN) denuncia: Cateno De Luca inseguito e minacciato, atto gravissimoA meno di 24 ore dalle parole forti pronunciate a Milazzo da Cateno De Luca contro comportamenti mafiosi, sono arrivate minacce dirette nei suoi confronti a Barcellona Pozzo di Gotto. Cateno De Luca ... strettoweb.com Cosa è successo a Badri E’ scomparso mentre era inseguito dalla Polizia, la notte tra l’11 e il 12 settembre, sulla statale tra #Catanzaro e Lamezia Terme. Non è più tornato a casa a #ReggioCalabria con la sua Mercedes GLA nera. “Non aveva i documenti”. facebook