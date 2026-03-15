De Bruyne ha dimostrato di essere un centrocampista di livello superiore, paragonato a Modric per le sue qualità tecniche e la visione di gioco. Il calciatore ha passato quattro mesi lontano dal campo a causa di un infortunio, ma ora si sta riprendendo e si prepara a tornare in azione. Nel frattempo, il Napoli ha subito un gol dal Lecce, mettendo a rischio il risultato della partita.

Il Corsport sottolinea la classe e l'esperienza di KDB, ha abbellito la manovra di lampi, idee e verticalizzazioni per un Alisson fino a quel momento anonimo. Mg Torino 18102025 - campionato di calcio serie A Torino-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Kevin de Bruyne Il Napoli è andato sotto contro il Lecce, rischiando di non riuscire a rimettere in piedi la partita, ma nell’intervallo ci ha pensato Conte ha cambiare la musica, come scrive il Corriere dello Sport: “Conte s’è guardato intorno e, rispetto a due mesi fa, ha sostituito Elmas e l’irriconoscibile Anguissa sfilando dalla manica gli assi McTominay, al rientro dopo cinque giornate, e De Bruyne, l’uomo senza tempo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne enorme come il Modric milanista, il calcio italiano ha perso 4 mesi per ammirarlo

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