Davide Belli ha deciso di lasciare Fratelli d’Italia, citando troppe ingerenze che, secondo lui, limitano l’operato del partito. La sua decisione riguarda sia la tessera sia il ruolo di coordinatore comunale. La sua uscita rappresenta un segnale di rottura con la gestione interna e con le scelte dell’amministrazione locale. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni interne al partito.

Scossone all’interno di Fratelli d’Italia. Con Davide Belli che lascia tessera e coordinamento comunale in chiara rottura con la gestione del partito e con le scelte dell’amministrazione comunale. E’ quanto si evince dalle sue parole di sfogo, da cui trapela un dialogo interno ridotto a zero, riunioni di coordinamento pressochè inesistenti e rapporti di "sudditanza". Del resto già un anno fa Belli aveva mal digerito la sconfitta alle elezioni per la presidenza del circolo: oggi afferma di "guardare a nuove alleanze". "La mia esperienza con Fratelli d’Italia – chiarisce – è iniziata con entusiasmo e aspettative. Le promesse fatte a livello nazionale sembrano però sfumare quando si tratta di tradurre quei principi in azioni concrete sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Davide Belli lascia FdI: "Troppe le ingerenze che ingessano il partito"

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