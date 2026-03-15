Dario Ferrari Piacevole e inoffensivo

Dario Ferrari ha pubblicato “L’idiota di famiglia” con Sellerio, un romanzo in cui Igor, il protagonista, esprime il desiderio di vivere come se fosse addormentato, ispirandosi alla poesia di Sandro Penna. Il libro presenta una narrazione che ruota attorno alle scelte e alle emozioni di Igor, mostrando un approccio umile e semplice alla vita. Il testo si concentra sulle parole e sui sentimenti del personaggio principale.

Io vivere vorrei addormentato. Poesia di Sandro Penna. E umile desiderio di Igor, protagonista de “ L’idiota di famiglia “ di Dario Ferrari, edito da Sellerio. Uomo senza (alcune) qualità, inquieto ma pacifico, irrisolto fin dal nome che chiude in levare, senza pacificazione. Un traduttore: va stanato sotto fortezze di parole. Anche se poi è la sua voce in prima persona ad accompagnare per 500 pagine mentre torna a Viareggio per accudire il padre, ex-professore. E intanto rompe con la fidanzata, medita su qualsiasi cosa vi venga in mente e cerca di decifrare misteri: la sorella, il nipote, l’eredità paterna, il mondo. Auguri. La scrittura di Ferrari è cinematografica, garbata e ironica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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