Daniel canta al funerale della moglie Mariana | quando l' amore è la cura della morte

Durante il funerale di Mariana, sua moglie, Daniel ha cantato nel rispetto della cerimonia, condividendo un momento di intimità e dolore. La scena si è svolta davanti ai presenti, con Daniel che ha espresso attraverso il canto i sentimenti legati alla perdita. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito riguardo all’evento.

Il gesto fatto durante l'ultimo saluto della 36enne a Trento è diventato virale in tutto il mondo. E, volente o nolente, ci dà una chiave di lettura sul senso della vita; terrena, e magari non solo. Così, "Dia especial" diventa la colonna sonora di una promessa d'eternità Ci sono storie a cui, nella loro tragicità, dobbiamo essere grati. Forse perché ci commuovono (e da un lato è meraviglioso fermarsi un istante e asciugarsi gli occhi umidi dopo che una situazione, un’immagine, una qualunque cosa ha innescato un meccanismo di dolce e rara emotività) o forse perché ci insegnano qualcosa che, a dire il vero, già sappiamo, ma che spesso dimentichiamo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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