Dall’Umbria al Ruanda Il dolore diventa speranza nel nome di Lamberto

Da un angolo dell’Umbria a un paese africano, un progetto di solidarietà si concretizza nel ricordo di un ragazzo scomparso. Si tratta di un’iniziativa che coinvolge persone e comunità, portando avanti un’opera di aiuto e sostegno. L’obiettivo è trasformare il dolore in un gesto di speranza, mantenendo vivo il ricordo di Lamberto attraverso azioni concrete e condivise.

"È un progetto d’amore che porta il nome di nostro figlio Lamberto, una missione di vita che prosegue oltre ogni confine": una storia di solidarietà nata dal dolore più atroce, ma diventata nel tempo un moltiplicatore di azioni rivolte a chi ha bisogno, da Città di Castello alla lontana Kisibere, in Ruanda. Tutto inizia nel 2015, in una tragica notte a Riccione, quando la vita di Lamberto Lucaccioni si è spezzata improvvisamente a soli 16 anni, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di mamma Donatella Pauselli e del babbo Livio. Da quel momento, però, il ricordo di Lamberto non è rimasto chiuso nel silenzio, ma si è trasformato in un motore instancabile di speranza per gli ultimi della terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dall’Umbria al Ruanda. Il dolore diventa speranza nel nome di Lamberto Articoli correlati Dopo il dolore della morte, la speranza della fondazione nel nome di Domenico, ma sul web si scatenano gli sciacalliLa tragica scomparsa del piccolo Domenico, il bambino che aveva ricevuto un cuore gravemente danneggiato durante un trapianto all’ospedale di Napoli,... Leggi anche: "Partita con un dolore nel cuore, a Zanzibar ho ritrovato la speranza". Il post di Antonella Clerici dopo le vacanze