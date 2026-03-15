Dallinga firma il derby emiliano | il Bologna espugna il Mapei e vede l’Europa

Nel pomeriggio del 15 marzo 2026, il Bologna ha vinto il derby emiliano contro il Mapei Stadium, segnando il gol decisivo con Dallinga. La partita si è conclusa con il risultato di 0-1, e il match ha visto un alto livello di intensità e confronto tra le due squadre sul campo. La vittoria permette al Bologna di avvicinarsi alla zona europea della classifica.

Nella cornice elettrica del Mapei Stadium, il posticipo pomeridiano del 15 marzo 2026 ha sancito la supremazia territoriale del Bologna, capace di imporsi per 0-1 in un derby emiliano dai toni agonistici elevatissimi. La marcatura fulminea di Dallinga, giunta nelle battute iniziali della contesa, ha permesso agli uomini di Vincenzo Italiano di scavalcare i rivali neroverdi in classifica, alimentando concretamente le ambizioni di un piazzamento nelle prossime competizioni continentali. Un successo di misura, sofferto nel finale a causa di un’inconsueta congiuntura legata agli infortuni, che certifica la solidità tattica del progetto rossoblù. Lampo Dallinga e dominio rossoblù. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Dallinga firma il derby emiliano: il Bologna espugna il Mapei e vede l’Europa Articoli correlati Sassuolo-Bologna, derby emiliano sognando l'Europa: il pronosticoIn bilico tra il sogno di una qualificazione europea e la consapevolezza di meritare qualcosa in più di una posizione anonima di metà classifica. Finisce 1-1 il derby emiliano fra Bologna e SassuoloBOLOGNA (ITALPRESS) – Termina 1-1 il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo: al vantaggio casalingo di inizio ripreso targato Fabbian risponde poco... Altri aggiornamenti su Dallinga firma Argomenti discussi: Europa League, 1-1 nel derby italiano Bologna-Roma: si decide tutto al ritorno all'Olimpico. Sassuolo-Bologna 0-1, basta un gol di Dallinga per vincere il derby. Tifosi in ansia per Skorupski, infortunatoNel primo tempo l'attaccante olandese segna una rete da bomber di razza, poi i rossoblù si difendono bene. Il portiere si fa male in uscita e potrebbe saltare il ritorno di Europa League di giovedì pr ... ilrestodelcarlino.it Al Bologna il derby emiliano contro il Sassuolo, decide DallingaQuesta sconfitta allontana così i neroverdi dall'ottava posizione, occupata proprio dal Bologna, ora distante quattro punti. italpress.com