Dalla Macarena a Wii Sports così la Casa Bianca trasforma la guerra in un videogioco

La Casa Bianca ha diffuso nuovi video che mostrano scene della campagna Epic Fury, un’operazione congiunta con Israele contro l’Iran. Tra le immagini, ci sono clip della canzone “Macarena” e del videogioco “Wii Sports”, usate per trasmettere messaggi visivi. La diffusione dei video prosegue come parte di una strategia di comunicazione legata alle attività militari in Medio Oriente.

Continua la pubblicazione di video della Casa Bianca per promuovere l' operazione Epic Fury mossa insieme a Israele contro l'Iran. Dai bombardamenti al ritmo di Macarena alle scene di Call of Duty: Modern Warfare III e Grand Theft Auto: San Andreas, si evince un tentativo di raggiungere i cittadini in maniera diversa, mostrando le immagini della guerra con un'altra prospettiva. In quest'ultima occasione è stata la volta di Wii Sports. Nel nuovo filmaggio di pochi secondi, infatti, si vedono immagini di attacchi di droni combinati con alcune scene del videogioco. Il video, pubblicato dalla Casa Bianca lo scorso 12 marzo, ha totalizzato più di 99 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dalla Macarena a Wii Sports, così la Casa Bianca trasforma la guerra in un videogioco Articoli correlati Leggi anche: «Ridurre la guerra a un videogioco è un fallimento morale», il cardinale Usa contro la Casa Bianca per i video sugli attacchi all’Iran: «Disgustosi» Leggi anche: Dai video di bombardamenti con “Macarena” al “grande affare” della guerra: così Trump trasforma il cordoglio in propaganda