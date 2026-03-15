Dalla liquidazione di Hoepli al flashmob dei cittadini | Milano non lo merita Il Comune convoca i sindacati

Sabato 14 marzo si è svolto un flashmob davanti alla sede di Hoepli a Milano, organizzato da sindacati, dipendenti e cittadini, per protestare contro la possibile chiusura della libreria e casa editrice. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan. Il Comune ha convocato i rappresentanti sindacali in un incontro urgente sulla vicenda.

Sabato 14 marzo c'è stato un flashmob di sindacati, dipendenti e cittadini sotto la sede di Hoepli di Milano per dire no alla chiusura della storica casa editrice e libreria. Venerdì 20 marzo il Comune incontra i sindacati. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Milano, liquidazione libreria Hoepli: la protesta dei dipendentiL’assemblea dei soci di Hoepli, storica casa editrice milanese, ha deciso la messa in liquidazione della società. Leggi anche: Dipendenti Hoepli a rischio cassa integrazione, i sindacati incontrano l’azienda: “Siamo più preoccupati di prima” Tutto quello che riguarda Dalla liquidazione di Hoepli al... Temi più discussi: Hoepli, storica casa editrice milanese, è in liquidazione volontaria; Hoepli, in liquidazione la storica casa editrice milanese; Hoepli, decisa la liquidazione: dopo 156 anni finisce la storia della casa editrice e libreria; Hoepli, l’assemblea dei soci decide la messa in liquidazione. Hoepli, storica libreria e casa editrice milanese, è in liquidazione. Nasceva 156 anni faLeggi su Sky TG24 l'articolo Hoepli, storica libreria e casa editrice milanese, è in liquidazione. Nasceva 156 anni fa ... tg24.sky.it Hoepli in liquidazione, dopo 156 anni di storia. Complici una lite familiare e i patemi editorialiIl motivo è da un lato la situazione economica e dall'altra il gravoso conflitto endosocietario, ovvero la divergenza di opinioni fra i ... huffingtonpost.it PODCAST | Lunga vita a Hoepli. La mitica casa editrice rischia la chiusura, un pessimo segnale per la cultura (di Luigi Contu) #ansa x.com Davanti alle vetrine di via Hoepli la folla si stringe. Cartelli fatti in casa, telefoni alzati, bambini tenuti per mano. Centinaia di persone sabato mattina si sono presentate al flash mob in difesa della libreria simbolo di Milano. Cittadini di tutte le età, genitori con figl facebook