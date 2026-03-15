Dalla liquidazione di Hoepli al flashmob dei cittadini | Milano non lo merita Il Comune convoca i sindacati

Da fanpage.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 marzo si è svolto un flashmob davanti alla sede di Hoepli a Milano, organizzato da sindacati, dipendenti e cittadini, per protestare contro la possibile chiusura della libreria e casa editrice. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan. Il Comune ha convocato i rappresentanti sindacali in un incontro urgente sulla vicenda.

Sabato 14 marzo c'è stato un flashmob di sindacati, dipendenti e cittadini sotto la sede di Hoepli di Milano per dire no alla chiusura della storica casa editrice e libreria. Venerdì 20 marzo il Comune incontra i sindacati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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