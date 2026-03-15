Dalla cattedra ai fornelli | il prof che da dieci anni porta i sapori della Puglia in città

Un insegnante di Scienze Motorie proveniente dalla Puglia da oltre 12 anni vive in Romagna, dove insegna ancora a scuola. Dopo aver messo radici, ha deciso di aprire un ristorante insieme a sua moglie, dedicandosi alla preparazione di panzerotti tipici della sua regione. La sua attività si concentra sulla diffusione dei sapori pugliesi tra i clienti locali.

Gianluca Russo è titolare, insieme a sua moglie, del ristorante "Ambasciata di Puglia" e, proprio da qualche settimana, ha festeggiato i dieci anni della sua attività insieme ai clienti È arrivato in Romagna dalla Puglia più di 12 anni fa per fare il professore di Scienze Motorie, lavoro che continua a svolgere con grande entusiasmo, ma poi, forse per un po' di nostalgia dei sapori pugliesi, insieme alla moglie Concetta, ha deciso di aprire un locale di panzerotti. Dall'idea dei panzerotti, però, è subito passato a una cucina integrale pugliese, con prodotti originali tipici della sua regione: dagli antipasti fino all'ammazza caffè, passando per vino, pane e birre tutti rigorosamente made in Puglia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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