A partire dal 16 marzo, la sicurezza sanitaria a Camigliatello Silano sarà rafforzata con l’attivazione di una postazione fissa del servizio 118, che entrerà in funzione dalla settimana successiva. Questa novità mira a garantire interventi più tempestivi e una presenza costante sul territorio per tutta la comunità. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti e prevede un miglioramento delle risposte in emergenza nella zona.

Dalla settimana prossima, la sicurezza sanitaria di Camigliatello Silano riceverà un potenziamento concreto con l’attivazione di una postazione fissa del servizio 118. A partire dalle ore 8 di lunedì 16 marzo, i locali situati in viale della diventeranno il cuore operativo per il soccorso sanitario nell’altopiano. Questa iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale, l’Asp di Cosenza e l’associazione Avas Presila, che metterà a disposizione personale qualificato e mezzi propri per garantire un intervento costante sette giorni su sette. La scelta di utilizzare spazi comunali dimostra una volontà politica precisa: trasformare edifici pubblici in hub di emergenza accessibili a tutti i residenti e ai turisti che frequentano la zona silana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal 16 marzo: il 118 fissa la sicurezza a Camigliatello

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