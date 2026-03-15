Dagli spari nella notte della Vigilia al lungo curriculum criminale | ora è ai domiciliari

Durante la notte della Vigilia di Natale, sono stati esplosi degli spari e successivamente un uomo di 47 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’indagine, condotta dal Procuratore della Repubblica di Bolzano, ha portato alla luce un lungo curriculum criminale e diciannove capi d’imputazione ancora pendenti. Tra i reati contestati, uno dei più rilevanti si è verificato proprio durante le festività natalizie.

Come detto, il caso più eclatante è avvenuto la sera dello scorso 24 dicembre in via Cagliari a Bolzano, dove l’uomo aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, generando evidentemente del panico in città. Ma non è finita qua. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ritrovamento scioccante nel cassonetto: cinque gattini morti. C'è un indagato Si fa chiudere le tube di Falloppio ma resta comunque incinta. E fa causa Mauro Giacca, l'artigiano che divenne "Il Pres": "Il Trento? Mi fa emozionare come un bambino quando parte per il mare" . 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati E' indagato nell'inchiesta con Cuffaro, l'ex manager Colletti resta ai domiciliari: nella notte ricoverato in gravi condizioniIl Tribunale della Libertà di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari formulata dagli avvocati Massimo Motisi e... Altri aggiornamenti su Dagli spari Temi più discussi: Spari a Ostia, 4 colpi di pistola esplosi contro un condominio. Indaga la polizia; Dagli spari nella notte della Vigilia al lungo curriculum criminale: ora è ai domiciliari; Spari nella notte, quattro colpi di arma da fuoco contro uno studio dentistico; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. Spari nella notte, quattro colpi di arma da fuoco contro uno studio dentisticoÈ successo a Spongano, in piazza Babile, fra la tarda serata del 6 e le prime ore di sabato 7. I fori sulla porta segnalati da alcuni passanti ai carabinieri che hanno svolto i sopralluoghi. Mistero s ... lecceprima.it Spari nella notte bucano tre vetrine: Vendetta per dissidi coi gestoriNon si è trattato di atti vandalici, ma di gesti mirati ai danni dei tre bar. Una sorta di vendetta, pare legata a dissidi con i gestori. Mentre ancora tra lo stupore, l’indignazione e la solidarietà ... ilgiorno.it Kevin 'Warmachine' Di Napoli ha raccontato a Dossier la sua storia. Dagli spari a Casoria all’ombra dei clan di Ostia, fino ai legami presunti con le curve ultras. L'intervista fiume dalla comunità di recupero - facebook.com facebook Cuba, spari su una barca con esuli armati dagli Usa. Una mini Baia dei Porci x.com