Durante una partita di tennis, il russo, uno degli avversari più affrontati da Jannik Sinner, si è trovato protagonista di un match caratterizzato da momenti di tensione e cambi di ritmo. La sfida tra Sinner e Medvedev ha visto il russo coinvolto in una serie di scambi intensi, con il giovane italiano che ha mantenuto un vantaggio negli scontri diretti. La partita si è conclusa con alcune fasi di imprevista ironia.

“Lui capisce molto bene la partita”. Così si esprime Jannik nel febbraio 2020 a proposito di Medvedev che lo aspetta agli ottavi di Marsiglia seduto sulla comoda poltrona di numero 1 del tabellone. Sinner viaggia verso il primo incrocio col mostro sacro russo e lo scandaglia in conferenza stampa: “Lui sul cemento gioca molto bene, soprattutto l’anno scorso. Per me è un giocatore nuovo, mi ci sono allenato insieme una volta a Rotterdam. Ma in partita sarà un’altra storia”. In effetti lo è: Medvedev prevale in tre set e passa il turno. Eppure fiuta il pericolo: intuisce che con Jannik l’album dei precedenti sarà destinato a colorarsi velocemente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da vittima sacrificale a bersaglio, con uno sbadiglio di mezzo: Sinner-Medvedev, opera buffa in 16 atti

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