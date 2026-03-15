Da Rulli Frulli alla Fondazione | 2.600 vite e 370 concerti

A Finale Emilia, la cooperativa Rulli Frulli si è trasformata in una Fondazione, coinvolgendo 2.600 persone e organizzando 370 concerti. La modifica rappresenta un passaggio importante per la realtà sociale locale, che ora si presenta con una struttura diversa. La decisione interessa il modo in cui vengono gestiti i progetti e le attività rivolte alla comunità.

La realtà sociale di Finale Emilia ha compiuto un salto strutturale fondamentale trasformando la cooperativa in una Fondazione. Federico Alberghini guida questo nuovo ente che ingloba tutte le attività nate dal progetto Rulli Frulli, dai 370 concerti svolti a livello globale alle iniziative locali di inclusione. La Regione Emilia-Romagna, con il presidente Michele de Pascale, ha accolto positivamente questa evoluzione come modello da esportare. Si tratta di un passaggio che non chiude un capitolo ma ne apre uno più ampio, dove le radici nel territorio si intrecciano con una visione internazionale. Il progetto, partito nel 2009, ha coinvolto finora 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da Rulli Frulli alla Fondazione: 2.600 vite e 370 concerti Articoli correlati Anche Davide Toffolo alla proiezione del documentario sulla Banda Rulli FrulliAd aprire la serata una performance live della Marching Band della Banda Rulli Frulli, che introdurrà il pubblico all’esperienza che verrà poi... Napoli si mobilita: fondazione per salvare vite dopo la tragediaNapoli lancia una fondazione per onorare Domenico e prevenire tragedie simili Napoli ha annunciato la creazione di una fondazione dedicata a... Una selezione di notizie su Rulli Frulli Temi più discussi: La banda Rulli Frulli diventa Fondazione; Il faro, un esempio di inclusione con musica dal vivo il 14 marzo 2026; Ecco Arti Vive Best OFf, dieci giorni di teatro a Soliera; ?Soliera sfida la primavera: arriva Arti Vive Best OFf, dieci giorni di pura avanguardia. La banda Rulli Frulli diventa FondazioneFinale, l’ente sarà la ’cassaforte’ di tutti i progetti che verranno portati in giro per il mondo e si interfaccerà con le figure istituzionali ... msn.com Rulli Frulli Food alla conquista di Parigi con le ’streghette’Rulli Frulli Lab Aps Ets, realtà interna della Stazione Rulli Frulli di Finale, è ormai una presenza costante nell’accompagnare la ministra della Disabilità Alessandra Locatelli in tutti i grandi ... ilrestodelcarlino.it Che mattinata straordinaria alla Stazione dei Rulli Frulli di Finale Emilia, per la nascita della @FondazioneRulliFrulli Da tantissimi anni l’amico e maestro Federico Alberghini dimostra come musica, creatività e lavoro di squadra possano diventare strume facebook