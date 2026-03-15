Dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro, Kate Middleton ha deciso di ridurre il consumo di alcol. La Principessa del Galles lo ha dichiarato durante una visita alla Southwark Brewing Company di Londra, avvenuta il 12 marzo, insieme al Principe William. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione sui cambiamenti nello stile di vita apportati a seguito della diagnosi.

Dopo la diagnosi di cancro, Kate Middleton ha dovuto rivedere il proprio stile di vita. La Principessa del Galles ne ha parlato durante una visita, insieme al Principe William, alla Southwark Brewing Company di Londra il 12 marzo. Mentre serviva birra al birrificio, la Principessa Kate ha detto: “Da quando mi è stato diagnosticato il cancro, non ho bevuto molto alcol. È una cosa a cui devo prestare molta più attenzione ora”, ha riportato Matt Wilkinson del The Sun su X. Il giornalista ha aggiunto che Kate si è poi rivolta a William dicendo: “Ma a te piace il sidro”, riferendosi alla bevanda preferita del marito. Il viaggio di Kate attraverso la malattia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Da quando mi hanno diagnosticato il cancro non ho bevuto molto alcol. Devo stare attenta”: la confessione di Kate Middleton

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