Da Padova a Roma per bruciare le foto di Meloni e Nordio | due denunciati

Due persone sono state denunciate dopo aver percorso a Padova e Roma per bruciare le foto di Meloni e Nordio. Le indagini della Digos di Roma riguardano gli eventi di ieri, sabato 14 marzo, nella Capitale. La polizia ha individuato e identificato i responsabili di queste azioni. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sui fatti avvenuti nelle due città.

Svolta nelle indagini della Digos di Roma legate agli avvenimenti occorsi ieri sabato 14 marzo nella Capitale. Nel corso della manifestazione contro il referendum, qualcuno ha dato fuoco ad alcuni cartelloni riportanti il volto del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio. La manifestazione era legata al referendum costituzionale sulla Giustizia fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo. Nelle 48 ore gli italiani dovranno recarsi alle urne per votare "sì" o "no" in merito a una serie di riforme che potrebbero cambiare alcuni aspetti importanti del sistema giudiziario italiano. Ebbene, ad appena 24 ore dai fatti sconcertanti di ieri personale della Digos della Capitale, di concerto con i colleghi delle altre città coinvolte hanno identificato le prime tre persone. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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