Da Oslo ad Amsterdam cresce la paura per gli attentati | nel mirino ambasciate sinagoghe e scuole

Da Oslo ad Amsterdam si registra un aumento delle minacce rivolte a ambasciate, sinagoghe e scuole, con diverse formazioni rivali, sia sunnite che sciite, coinvolte in azioni di intimidazione. Le autorità monitorano attentamente le comunicazioni e gli atti di minaccia provenienti da gruppi considerati pericolosi, mentre gli obiettivi colpiti sono rappresentativi di comunità e istituzioni sensibili. Nessun incidente grave è stato segnalato finora.

La guerra ha riacceso i timori per le azioni di estremisti. Gesti individuali o di piccoli nuclei, «un terrorismo di influenza» legato a quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Molti gli episodi. Sabato 7 marzo una bomba è deflagrata nei pressi dell’ambasciata Usa a Oslo. Le indagini per l’attentato di Oslo hanno portato al fermo di tre fratelli iracheni – uno ha confessato – e della loro madre. La polizia sta esplorando un possibile link con la Foxtrot, gang criminale svedese composta da elementi mediorientali e arruolata dai servizi segreti iraniani. A seguire esplosioni davanti a sinagoghe e scuole a Liegi, Rotterdam e Amsterdam. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Da Oslo ad Amsterdam, cresce la paura per gli attentati: nel mirino ambasciate, sinagoghe e scuole Articoli correlati Roma rafforza la sicurezza dopo l’attacco all’Iran: vigilanza su ambasciate, sinagoghe e trasportiAllerta nella Capitale dopo l’escalation in Medio Oriente A Roma cresce il livello di attenzione dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele... Generali nel mirino in Russia: Fanil Sarvarov ucciso da un’autobomba, la lunga catena di attentati dall’inizio della guerraUn generale russo è stato ucciso dopo che un ordigno esplosivo è esploso sotto la sua auto a Mosca. Una selezione di notizie su Da Oslo ad Amsterdam cresce la paura... Discussioni sull' argomento Tre fratelli arrestati per l'esplosione all'ambasciata Usa a Oslo; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante è illesa, arrestata una donna; Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam, indagini su un possibile attacco mirato; Bomba alla scuola ebraica ad Amsterdam Firmata dai compagni sciiti nuova sigla del terrore. Da Oslo ad Amsterdam, cresce la paura per gli attentati: nel mirino ambasciate, sinagoghe e scuoleMinacce multiple da formazioni rivali - sunnite e sciite - ma con nemici comuni. Può essere l’inizio di qualcosa di più serio oppure trattarsi di lampi isolati ... corriere.it Da Oslo ad Amsterdam, cresce la paura per gli attentati: nel mirino ambasciate, sinagoghe e scuole x.com In Gara-1 nel sabato di Oslo-Holmenkollen (Nor), tra nebbia e condizioni di vento complicate, trionfano Nika Prevc in campo femminile e lo svizzero Gregor Deschwanden, al primo successo in carriera in Coppa del Mondo, che vince la gara maschile davanti a facebook