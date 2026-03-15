Da Noicattaro al mondo Sofia danza sul palco di Cortina per la chiusura delle Paralimpiadi | I limiti non esistono

Da Noicattaro a Cortina, Sofia Tansella, conosciuta come la 'Smagnifica Sofia', ha eseguito una performance di danza durante la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi. Con un sorriso luminoso e un'energia coinvolgente, Sofia condivide sui social la sua passione per il calcio e la danza, definendosi un'ispirazione di positività. La giovane ha dimostrato che i limiti non esistono.

Un sogno realizzato per la giovanissima 'influencer di positività' che sui social racconta la sua vita e le sue passioni oltre la Sma: "Ho un cuore che non smette mai credere" Un sorriso luminoso, un'energia che conquista tutti e la voglia di non arrendersi mai. Sui suoi profili social, dove racconta la sua vita e le sue passioni, come il calcio e la danza, Sofia Tansella, la 'Smagnifica Sofia', si definisce 'influencer di positività'. E con la sua forza e determinazione, Sofia, 11 anni, è davvero un modello di positività. "Ho la Sma, ma soprattutto ho coraggio, sogni e un cuore che non smette mai credere", racconta di sé la giovanissima ballerina di Noicattaro, che questa sera vedrà realizzarsi un altro dei suoi desideri. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Milano Cortina, tutti i segreti delle cerimonie di chiusura Olimpiadi e apertura Paralimpiadi

Ucraina boicotta la Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, "Peggiori Giochi della storia"Scontro totale a Milano Cortina 2026, dove la delegazione dell’Ucraina ha ufficializzato il boicottaggio della Cerimonia di chiusura dei Giochi.

Una raccolta di contenuti su Da Noicattaro al mondo Sofia danza sul...

Discussioni sull' argomento Da Noicattaro a Cortina, la piccola Sofia performer alla chiusura delle Paralimpiadi: Un sogno; Da Noicattaro a Cortina, la piccola Sofia tra i performer della cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali; Storico gemellaggio tra il Comune di Noicàttaro e la città di Siviglia; ITALIA DEL BASEBALL DA SOGNO: GLI AZZURRI BATTONO 8-6 GLI STATI UNITI.

Da Noicattaro al mondo, Sofia danza sul palco di Cortina per la chiusura delle Paralimpiadi: I limiti non esistonoUn sogno realizzato per la giovanissima 'influencer di positività' che sui social racconta la sua vita e le sue passioni oltre la Sma: Ho un cuore che non smette mai credere ... baritoday.it

Ieri ha fatto ingresso, dal comune di Noicattaro, questa bellissima volpina, al momento molto impaurita e spaesata... Se qualcuno la conoscesse o sapesse darci info, può contattarci in privato... Tra qualche giorno, dopo iter, ve la presenteremo facebook