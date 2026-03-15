Da New York l' artista lancia i nuovi singoli e rivela | La Romagna? Mi manca una cosa

Da New York, l’artista ha annunciato l’uscita di “Toda La Noche”, il suo nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 6 febbraio 2026. Si tratta anche della prima traccia lanciata sotto la sua nuova etichetta, Debed Records. Durante un’intervista, ha detto di sentire la mancanza di qualcosa legato alla Romagna, senza specificare ulteriori dettagli.

Dalla consolle del Cocoricò ai club internazionali, fino a New York. LENny presenta i nuovi brani e confessa: "Quando sono via mi manca soprattutto una cosa: la piada" Il 6 febbraio 2026 è uscito su tutte le piattaforme digitali “Toda La Noche”, il nuovo singolo di LENny e prima traccia della sua neonata etichetta Debed Records. Il brano è una traccia house che fonde voci spagnole ed elementi melodici, progressive e balearici. Dopo “Toda La Noche”, il 2026 del cantante proseguirà con nuove uscite. “In settimana - dice l'artista a RiminiToday - arrivano ‘My Name’ e ‘The Moment’, quest'ultimo è un brano che avevo scritto durante il periodo del Covid. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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