Nel torneo giovanile di Eurolega, il girone italiano si è concluso con il successo del Barcellona contro il Baskonia. A Bologna, si è svolto lo show Next Gen con partecipanti da tutta Europa e una vista sulla NBA. Tra i protagonisti ci sono stati Boumtje Boumtje e il regista Kusturica, mentre Trento si è piazzata al terzo posto.

Il futuro è d’oro per il Barcellona: i catalani vincono le Next Gen Finals di Bologna battendo il Baskonia 88-53. Per tutto il weekend i blaugrana hanno concesso le briciole agli avversari e anche oggi al PalaDozza non hanno fatto eccezione. Impossibile per i baschi contenere il mix di centimetri ed atletismo dei lunghi del Barça, Kusturica e Boumtje Boumtje si sono dimostrati determinanti sia sotto canestro che dall’arco, oltre a smazzare assist per i compagni: un manifesto di quello che sarà il basket del domani. Chiudono bene anche le italiane: Trento sale sul gradino più basso del podio superando la selezione Next Gen 63-52, mentre la Virtus si consola con il quinto posto vincendo contro il Bayern 70-62. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Boumtje Boumtje a Kusturica, a Bologna show Next Gen con vista Nba. Trento terza

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