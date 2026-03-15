Curtatone | 700 chili di rifiuti rimossi salvate le falde

A Curtatone, nella zona del Boschetto, si è svolta oggi un’operazione di pulizia durante la quale sono stati rimossi circa 700 chili di rifiuti. L’intervento ha permesso di recuperare una grande quantità di materiali dispersi nell’area. La giornata è dedicata alla tutela del territorio e alla salvaguardia delle falde acquifere.

La zona del Boschetto a Curtatone ha oggi, domenica 15 marzo 2026, un’operazione di pulizia che ha portato al recupero di circa 700 chili di rifiuti. I volontari dell’associazione Plastic Free Mantova hanno lavorato intensamente per rimuovere non solo plastica e detriti comuni, ma anche materiali pericolosi come batterie esauste e bidoni pieni di olio usato. Questo intervento dimostra come l’impegno dei cittadini attivi sia fondamentale per proteggere le falde acquifere e il sottosuolo dalla contaminazione permanente. Oltre la plastica: il pericolo nascosto nel terreno. Non si tratta di una semplice raccolta della spazzatura domestica o dei residui di picnic estivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Curtatone: 700 chili di rifiuti rimossi, salvate le falde Articoli correlati Puliamo i quartieri all'opera al laghetto San Giorgio: rimossi oltre tredici chili di rifiutiI volontari di “Puliamo i quartieri” di nuovo all'opera per ridare decoro alla città di Pordenone. Leggi anche: Bambini e volontari in campo. Insieme a ripulire il lungolago. Rimossi oltre 500 chili di rifiuti