Curling | il Canada batte la Cina 4-3 e vince l’oro

Nel contesto delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, la finale di curling misto si è conclusa con il Canada che ha battuto la Cina 4-3. La gara si è disputata nelle Dolomiti, attirando l’attenzione degli appassionati di sport invernali. Il risultato finale ha assegnato all’Italia la medaglia d’oro, mentre la Cina si è fermata in seconda posizione.

Nel cuore delle Dolomiti, la finale di curling misto alle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 ha il Canada trionfare sulla Cina con un risultato di misura, 4-3. La vittoria è stata decisa nell’ultimo parziale, trasformando una gara equilibrata in un successo per la squadra della foglia d’acero. L’incontro si è svolto sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti, dove ogni mossa è stata calcolata al millimetro tra le due formazioni principali. Mentre la Svezia ha già assicurato il bronzo battendo la Corea del Sud, l’attenzione globale era tutta concentrata sull’esito finale tra nordamericani e cinesi. La strategia vincente e i dettagli dell’ultima frazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Curling: il Canada batte la Cina 4-3 e vince l’oro Articoli correlati Curling, il Canada trionfa alle Paralimpiadi. La Cina cede dopo una finale sul filo del rasoioIl Canada ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di curling a squadre miste che ha animato le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026,... Leggi anche: Curling, la Svizzera vince il big match con Mouat! L’Italia sorride, Canada e USA rispondono CAPOLAV-ORO Italia! Lo short track si tinge d'azzurro ad Assago | #MilanoCortina2026 Contenuti utili per approfondire Curling il Canada batte la Cina 4 3 e... Temi più discussi: Il Canada batte la Corea 6-3 e rimane imbattuto nel round robin di wheelchair curling | Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026; Wheelchair curling, Milano Cortina 2026: Italia sconfitta 9-8 all’esordio contro il Canada; Curling: l’Italia sfiora la maxi rimonta ma cede il passo al Canada alle Paralimpiadi. Sconfitta al debutto; Paralimpiadi: l'Italia batte la Gran Bretagna e si inchina alla Norvegia nel curling in carrozzina. Curling, il Canada trionfa alle Paralimpiadi. La Cina cede dopo una finale sul filo del rasoioIl Canada ha conquistato la medaglia d'oro nel torneo di curling a squadre miste che ha animato le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ... oasport.it Curling, l'Italia batte gli USA e continua a sognareL'Italia batte gli Stati Uniti allo stadio del ghiaccio di Cortina e resta in corsa perla qualificazione alla semifinale maschile del torneo olimpico di curling. rainews.it Dopo le finali di curling scatta la corsa contro il tempo per lo spettacolo finale. Diretta su Rai 2 e sul sito Tgr Veneto a partire dalle 20.30 facebook Poteva passare solo da lì: che colpo! #Paralympics #MilanoCortina2026 #Paralimpiadi #Curling x.com