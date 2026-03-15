Durante la notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo, a Ciego de A’vila, Cuba, manifestanti hanno incendiato la sede locale del Partito comunista cubano. Le proteste si sono svolte nel contesto di mobilitazioni contro il governo guidato da Miguel Di’az-Canel. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sulle conseguenze è stato reso noto.

Secondo immagini diffuse sui social e rilanciate da media indipendenti, alcuni dimostranti sono entrati nell’edificio del partito, hanno portato in strada mobili, quadri e materiale di propaganda e li hanno bruciati in un grande falo’ tra slogan contro il regime. Almeno una persona e’ rimasta ferita da colpi d’arma da fuoco durante il tentativo di reprimere le proteste da parte delle forze di sicurezza. Le manifestazioni si inseriscono in un’ondata di mobilitazioni che prosegue da giorni in diverse localita’ dell’isola. Il malcontento alimentato da mesi di blackout prolungati – fino a 20 ore al giorno – e’ cresciuto a causa della sempre piu’ evidente scarsita’ di cibo, generi di prima necessita’ e, soprattutto, combustibile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Cuba, incendiata una sede del Partito comunista

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