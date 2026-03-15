Cruciani smonta l’attivista | la fine del pacifismo assoluto

Durante la trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4, il conduttore Giuseppe Cruciani ha avuto un confronto acceso con un’attivista di sinistra, nel corso del quale ha ribadito le sue posizioni e contestato le sue argomentazioni. Lo scontro si è concluso con una vittoria per il conduttore, lasciando l’attivista in una posizione di minoranza nel dibattito.

Nello studio di Rete 4, durante la trasmissione Dritto e Rovescio, si è verificato uno scontro verbale acceso tra il conduttore Giuseppe Cruciani e un’attivista di sinistra che ha portato a una netta sconfitta per quest’ultima. La giovane Francesca, nota per le sue posizioni contro la guerra, è stata messa in difficoltà dalle argomentazioni del presentatore, che ha smontato punto per punto le sue affermazioni sulla legittimità degli interventi militari. L’incontro, trasmesso in diretta, ha l’ospite perdere terreno quando si è tentata di sostenere teorie cospirative sui bombardamenti, venendo così confutata dai fatti esposti dal conduttore. Lo scontro ideologico sullo schermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cruciani smonta l’attivista: la fine del pacifismo assoluto Articoli correlati La pace come dogma: quando il pacifismo assoluto finisce per difendere le dittature«Essere a favore della pace non significa essere a favore del regime degli ayatollah». Leggi anche: Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani umilia l'attivista rossa: ko tecnico