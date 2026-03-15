Il Crotone ha perso in casa contro la Salernitana con il risultato di 0-1. La squadra ospite ha segnato al 48° minuto con un gol di Achik. La partita si è conclusa con la vittoria della Salernitana, interrompendo la serie positiva del Crotone.

La serie positiva del Crotone si interrompe con una sconfitta casalinga contro la Salernitana, che ha vinto 0-1 grazie a un gol di Achik al 48° minuto della ripresa. Nonostante il risultato negativo, i pitagorici mantengono una posizione solida in classifica, restando ben posizionati per la corsa ai Playoff. L’evento si è svolto allo Stadio Scida nel lunch match della 32ª giornata, segnando la fine di una striscia composta da quattro risultati utili consecutivi. La partita ha messo in luce le difficoltà dei calabresi contro una squadra di alto livello come la terza forza del campionato. Il punto di svolta: analisi tattica e statistica. Quattro gare consecutive senza sconfitte, caratterizzate da tre vittorie e un pareggio, hanno costruito un momento di forma eccezionale per la squadra crotonese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: stop alla striscia, Salernitana vince 0-1

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