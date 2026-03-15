Crotone | nasce stanza protetta per vittime di violenza

A Crotone è stata creata una stanza protetta destinata alle donne vittime di violenza. La struttura nasce dall’accordo tra le forze dell’ordine e un’organizzazione della società civile, con l’obiettivo di offrire un luogo sicuro e riservato. La nuova iniziativa mira a garantire assistenza immediata e tutela alle donne che si trovano in situazioni di pericolo.

Nel cuore di Crotone, la collaborazione tra forze dell’ordine e società civile sta per dare vita a uno spazio dedicato alla protezione delle donne vittime di violenza. Lunedì 16 marzo 2026, l’iniziativa denominata Una stanza tutta per sé sarà ufficialmente inaugurata con un evento che riunisce i massimi vertici istituzionali e rappresentanti del terzo settore. La struttura fisica si trova in Via Miscello da Ripe e sarà consacrata attraverso una cerimonia che include il taglio del nastro e una benedizione religiosa. La presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Wanda Ferro, segna l’alto profilo dell’impegno preso dalle istituzioni locali contro il maltrattamento femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone: nasce stanza protetta per vittime di violenza Articoli correlati Colleferro, inaugurata la stanza rosa dedicata alle vittime di violenzaInaugurata presso il Commissariato di Colleferro, in provincia di Roma, la Stanza Rosa dedicata alle vittime di violenza. Castellammare: nasce la Stanza di Giulia per fermareNell’atmosfera solenne del commissariato di Castellammare del Golfo, si è svolta l’inaugurazione dello spazio dedicato all’ascolto protetto delle... Approfondimenti e contenuti su Crotone nasce stanza protetta per... Crotone, ‘stanza riservata’ accoglierà le donne che denunciano maltrattamentiNasce con l’obiettivo di offrire un ambiente pensato per accogliere le donne che trovano il coraggio di raccontare la propria esperienza. ilcrotonese.it Crotone, nasce Una stanza tutta per sé: nuovo spazio protetto per le donne vittime di violenzaNella giornata di lunedì 16 marzo 2026, la Polizia di Stato, in collaborazione con l’Associazione Soroptimist Club di Crotone, inaugurerà la stanza per le audizioni protette Una stanza tutta per sé, ... strettoweb.com