Il 18 marzo 2026, presso l’Istituto Antonio Lucifero di Crotone, si svolgerà un convegno intitolato Per non dimenticare: Aldo Moro e gli anni di piombo. L’evento riunirà studiosi e cittadini per discutere del ruolo di Moro e degli eventi degli anni di piombo, con interventi e approfondimenti dedicati a questa parte della storia italiana.

Il 18 marzo 2026, presso l’Istituto Antonio Lucifero di Crotone, si terrà un convegno intitolato Per non dimenticare: Aldo Moro e gli anni di piombo. L’iniziativa, inserita nel progetto nazionale La memoria e l’impegno, mira a coinvolgere gli studenti della provincia crotonese in una riflessione storica sul sequestro del 1978. Si tratta di un evento educativo che cerca di trasmettere la memoria di uno dei capitoli più dolorosi della storia repubblicana alle nuove generazioni. L’obiettivo è chiaro: offrire ai giovani uno spazio di confronto su un periodo segnato da terrorismo e violenze. Il rapimento di Aldo Moro, avvenuto il 16 marzo 1978, e la successiva esecuzione dopo 55 giorni di prigionia rappresentano un punto di svolta tragico per le istituzioni italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: convegno su Moro, 18 marzo 2026

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