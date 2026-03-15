Cronaca risultato e gol della pressione dei Blancos sul Barcellona

Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria importante contro l’Elche al Santiago Bernabeu, portandosi a un punto dal Barcellona, attualmente primo in classifica nella Liga. La partita si è conclusa con un risultato che ha rafforzato la pressione sui blaugrana, mentre i madrileni hanno conquistato i tre punti fondamentali. La sfida si è svolta nel rispetto dei regolamenti e senza incidenti rilevanti.

2026-03-15 00:23:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Real Madrid si è portato a un punto dal Barcellona capolista della Liga con una grande vittoria sull’Elche al Santiago Bernabeu. La mezz’ora di apertura è stata tranquilla, senza che nessuna delle due parti abbia creato molto degno di nota. L’Elche, va detto a loro merito, è stato organizzato e composto, mostrando poco dell’ansia che ci si potrebbe aspettare da una squadra in bilico sopra la zona retrocessione. La situazione di stallo è stata risolta in circostanze alquanto fortuite al 39 ‘. La punizione di Valverde è stata rimandata nell’area pericolosa dal portiere Dituro, e Antonio Rudiger ha reagito più velocemente per guidare un finale composto nell’angolo in alto a sinistra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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